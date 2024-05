Fondi sviluppo e coesione, il sindaco di Mazzarrà: "Niente soldi per bonificare la discarica"

«Trovo davvero singolare che il Governo Regionale pubblicizzi e reclami in maniera roboante, addirittura con un incontro programmato al Teatro Massimo di Palermo con i sindaci e le istituzioni le somme assegnate nell’ambito dei Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027». A dirlo il sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea (Me) Carmelo Pietrafitta che aggiunge: «Lo trovo singolare perché mentre la Regione destina piogge di finanziamenti per complessivi 8 miliardi di euro, si fatica a reperire i «soli» 23 milioni di euro necessari per la messa in sicurezza della discarica in contrada Zuppà.

Soprattutto se analizzo il dato che alla voce «Ambiente e risorse naturali» sono previsti 250 interventi per un importo di circa 4.8 miliardi, di cui circa un miliardo nel campo dei rifiuti. Sarebbe bastato lo 0,5% del totale. Evidentemente il diritto alla salute della cittadinanza del comprensorio e la salvaguardia ambientale non sono temi popolari al punto da attirare i finanziamenti necessari per disinnescare una bomba ecologica. Ne prendo amaramente atto. Incredibilmente atto».