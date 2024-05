L'inchiesta sulla droga alle palazzine Iacp di Giostra: Bonanno offrì 2000 euro al fratello per ritrattare

Duemila euro al fratello che stava “cantando” per cercare di farlo ritrattare. Quel bar del viale Giostra come centro di smistamento per la droga. La richiesta del fumo del tipo “super polline” che andava per la maggiore. Quel macellaio della provincia che comprava la coca e partecipava ai droga-party con le minorenni. Il cantante neo melodico catanese che comprava la coca a Giostra. Quel locale vicino piazza Duomo dove la Messina-bene tra un cocktail e l’altro si riforniva di cocaina a 100 euro a dose soprattutto la sera.

Storie di ordinaria droga al rione Giostra esattamente in perfetto stile Gomorra o Scampia, proprio nulla di diverso, che emergono dalle pieghe dei nuovi verbali, depositati nei giorni scorsi dal sostituto della Dda Francesco Massara al processo per i riti ordinari dell’operazione “Market Place”, ovvero lo spaccio a getto continuo e h24 nel grande palazzo popolare di via Seminario Estivo, a Giostra, interrotto dalla polizia nel maggio del 2021. Il frenetico mercato della cocaina e delle altre sostanze, si svolgeva nei pianerottoli dei condomini che erano continuamente frequentati da pusher e tossicodipendenti. Al centro le due “cellule” riconducibili alle famiglie di Angelo Arrigo e Antonio Bonanno, in guerra tra loro per la spartizione del territorio.

Una fitta rete di fornitori, spacciatori, tossicodipendenti che si muovevano intorno alle due palazzine, la “B” e “C” dove venivano consegnate le partite di droga anche da mogli e rappresentanti dei capi. A garantire la sicurezza degli affari oltre agli impianti di videosorveglianza che controllavano gli accessi, c’erano anche gli informatori selezionati anche tra i condomini oppure tramite gli stessi clienti che erano pronti ad avvisare gli spacciatori su eventuali controlli delle forze dell’ordine.