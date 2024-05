Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: “Una vera e propria operazione antimafia”

«Ci impegneremo ad aprire i lavori per il cantiere del Ponte sullo stretto entro il 2024». Lo ha detto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione del festival dell’economia di Trento. «Solo in Italia ci si può lamentare per un ponte. Sarà vantaggioso perché abbatterà l’emissione di 100 mila tonnellate di Co2 e sarà anche una grande occasione per creare posti di lavoro. All’apertura del cantiniere ne sono previsti 100 mila, penso che un’infrastruttura come quella sia una grande operazione antimafia, capace di portare benessere al Sud dove c'è il più alto tasso di disoccupazione giovanile», ha detto Salvini.