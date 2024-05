Gambizzazione a Messina, uomo ferito nei pressi del Duomo dopo una rissa. Indaga la Mobile

Un uomo di 20 anni è stato gambizzato venerdì sera nei pressi degli scavi di Largo San Giacomo. Il fatto sarebbe accaduto a seguito di una rissa in un locale della movida non lontano. L'uomo avrebbe avuto una discussione accesa con due fratelli, poi degenerata con i tre che sarebbero venuti alle mani. Il ventenne a quel punto si sarebbe allontanto e si sarebbe rifugiato in un altro locale, dove però è stato raggiunto dai due fratelli a cui si era nel frattempo unito il padre. La colluttazione sarebbe ripresa e al culmine il colpo di arma da fuoco, che ha raggiunto l'uomo alla gamba. Ad esploderlo - secondo una prima ricostruzione della polizia - proprio il padre dei due fratelli. L'uomo è stato subito trasportato in ospedale per la ferita (non grave) da dove è stato dimesso dopo poche ore. Sul posto gli uomini delle Volanti che hanno fermato N.C. di 54 anni, mentre sui fatti sta indagando la Squadra Mobile.