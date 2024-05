Taormina, ausiliari del traffico di Asm senza qualifica di pubblico ufficiale. La Fit Cisl scrive al sindaco De Luca e al prefetto

«Gli ausiliari del traffico non hanno ancora ricevuto dal sindaco la delega che conferisce loro le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese». A sottolinearlo è la Fit Cisl di Messina, attraverso una nota che il segretario generale Letterio D’Amico ha inviato al sindaco di Taormina Cateno De Luca, al presidente dell’Asm Giuseppe Campagna e al direttore generale dell’Asm Giuseppe Bartolilla, oltre che al prefetto di Messina Cosima Di Stani. Una presa di posizione nata dopo l’assemblea dei lavoratori dell’azienda trasporti taorminese.

«Senza la qualifica di pubblico ufficiale – evidenzia D’Amico - gli ausiliari sono esposti a seri rischi, sia per quanto riguarda la loro incolumità personale, già messa a dura prova dalla natura stessa del loro lavoro, sia sotto il profilo penale. Infatti, pur consapevoli di non avere la facoltà di elevare multe e sanzioni, gli ausiliari si trovano costretti, per ordine verbale dei loro responsabili, a svolgere tali compiti, assumendo una responsabilità penale e amministrativa che ricade unicamente su di loro».