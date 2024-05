Grave incidente a Sant’Agata Militello, centauro rovina sull'asfalto: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale autonomo nella notte sul lungomare di Sant’Agata Militello. Un giovane di Torrenova, a bordo di un ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Particolarmente serie le sue condizioni tanto che, dopo l’intervento dell’ambulanza ed il trasporto al pronto soccorso, è stato deciso il trasferimento a Palermo dove il ragazzo è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto nel tratto di lungomare in località San Bartolomeo, nei pressi della Villa Falcone e Borsellino. Sul posto la Polizia del commissariato santagatese che ha eseguito i rilievi ed avviato le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.