Al Palacultura la finale del concorso dell’Ordine dei medici di Messina: premiati i medici messinesi scelti dai cittadini

Palacultura gremito di gente ieri in occasione della premiazione della IV edizione della Festa del medico, il concorso dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina: sono stati 30 i candidati, segnalati nei mesi scorsi dai messinesi attraverso un’apposita pagina web, a ricevere la targa e sul podio, grazie al voto del pubblico in sala primo classificato è stato Giovanni Rizzo, il quale ha ricevuto anche un assegno di 5.000 euro, che ha deciso di devolvere in beneficenza. Ecco i nomi di chi è entrato in “nomination”: Albano Giovanni, André Laura, Canfora Claudio (che ha vinto il premio come più “segnalato” dall’utenza), Capillo Diego, Caruso Roberto, Crupi Domenico, Faillaci Antonio Fallo Sonia, Fiumara Concetta, Gambardella Nicola, Gibilisco Lucia, Gigante Roberto, Giuffrè Giovanna, Guadagna Eugenia, Ingegneri Giulia, Ingegneri Andrea, Labate Agata, Labate Antonino, Metro Maurizio, Nicotina Antonio, Pitrone Bruno, Raimondo Giovanni (che ha ricevuto il premio speciale della Giuria), Russo Giuseppe, Santacaterina Anna, Savica Attilio, Subba Giuseppe, Tamà Giuseppe e Venuto Lucia.