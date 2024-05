Taormina, il campo di calcio sotto il “Bacigalupo” pronto dopo un'attesa durata 20 anni

Non sarà uno stadio ma, quantomeno, un terreno da gioco che consentirà agli sportivi della città di avere un’area a disposizione, dove poter svolgere allenamenti e incontri in questo periodo di transizione.

È ufficialmente fruibile a Taormina il campetto da calcio adiacente lo stadio “Valerio Bacigalupo”, recuperato dall’Amministrazione comunale nell’attesa che vengano completati i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo principale della città.

La superficie, abbandonata da più di vent’anni, è stata recuperata dal Comune con la posa del vecchio manto erboso rimosso dal “Bacigalupo”, installato gratuitamente dall’impresa “Fratelli Anastasi Srl” di Villafranca Tirrena che sta effettuando le opere finanziate lo scorso anno dal Governo nazionale con un contributo di 751.140 euro a valere sui fondi del “Pnrr”.

Una struttura, quella del campetto di via Guglielmo Marconi, considerata inagibile e inutilizzabile ma che adesso è stata consegnata ai cittadini e soprattutto agli sportivi.

Il “varo” ufficiale del campetto è avvenuto con i primi allenamenti dei calciatori taorminesi dopo il taglio del nastro inaugurale, alla presenza del sindaco Cateno De Luca e della sua amministrazione comunale con in testa l’assessore allo Sport Mario Quattrocchi, che sin dalla scorsa estate si è attivato per rendere fruibile lo spazio.