Polizia locale di Capo d’Orlando, riunione infruttuosa: prosegue la protesta

Continua la protesta degli agenti della Polizia locale di Capo d’Orlando che disertano la turnazione pomeridiana con tanto di caos sulle strade cittadine. Neppure l’ultima riunione dei capigruppo consiliari, riunione allargata ai revisori dei conti, alla segretaria generale, al comandante della Polizia municipale, al responsabile dell'Area Economia Finanziaria, alle organizzazioni sindacali, ha dato segnali concreti di risoluzione della problematica.

La riunione, che doveva dare le linee guida per il pagamento degli arretrati dal 2015 al 2021, ha rischiato persino di impantanarsi sulla classificazione degli emolumenti accessori, tra quelli variabili e quelli fissi. Una classificazione di non poco conto perché come salario accessorio gli agenti, ma ci sarebbero anche altri impiegati ed operai comunali, rischierebbero di venire esclusi dal possibile recupero del credito.

