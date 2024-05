Patti, a rischio il finanziamento da 1,7 mln per l'area archeologica di Tindari

Rischia di andare in fumo un finanziamento di 1.700.322 euro per la realizzazione del progetto di “Valorizzazione turistica dell’area archeologica di Tindari attraverso la riqualificazione degli spazi di accesso, di sosta e la sistemazione della sentieristica del comune di Patti”.

I nuovi percorsi per una migliore fruibilità dell’importante segmento turistico con a corredo parcheggi per diversamente abili, panchine, fontanelle, illuminazione artistica e pure i tanto agognati servizi igienici, potrebbero rimanere ancora disegno su carta.

Il progetto rientrato nel Poc 2014/2020 vede la genesi nell’Amministrazione precedente fino al livello definitivo di progettazione. Il relativo decreto di finanziamento risulta invece notificato all’Ente di Palazzo dell’Aquila il 28 dicembre 2021, a poco più di due mesi dall’insediamento del nuovo esecutivo a guida Gianluca Bonsignore. Anni in cui l’iter parrebbe non aver mosso passi in avanti tanto da essere divenuto oggetto di sollecito dall’assessorato regionale dei Beni culturali che avrebbe inoltrato una nota agli uffici comunali lamentando la non ricezione della documentazione richiesta e l’inosservanza dei tempi calendarizzati dal cronoprogramma. A renderlo noto, evidenziando il rischio di una potenziale revoca, proprio l’ex sindaco Mauro Aquino.