Amministrative nel Messinese: sfida a due a Rometta e Brolo, sono tre i contendenti a Spadafora

A Spadafora invece a sfidarsi sono in tre: Lillo Pistone , capogruppo di opposizione con la lista "Rinasce Spadafora"; Tania Venuto , sindaca uscente con il gruppo "Per Spadafora"; e Pinuccio Nomefermo , appoggiato dalla lista "Riprendiamoci Spadafora". Competono alla fascia tricolore nel Comune di Condrò , il sindaco uscente Giuseppe Catanese, con il suo gruppo "Condrò per tutti", e Nancy Grimaldi, con la lista "Rinascita condronese". I rispettivi candidati da Rometta, Spadafora e Condrò hanno già presentato le loro liste. Si attendono sfide accese e interessanti nei tre centri tirrenici.

Due i candidati alla carica di sindaco di Brolo: Giuseppe Laccoto (sindaco uscente) e Maria Vittoria Cipriano. Il primo ha designato come assessori Carmelo Ziino, Tina Fioravanti, Nuccio Ricciardello, mentre la seconda Sara Ceraolo, Lorenzo Serrao, Marco Solano. Due le liste a supporto dei candiati: “Scriviamo il Futuro” (per Laccoto) dove si sono candidati come consiglieri comunali Manuel Agnello, Amedeo Arasi, Nino Bonina, Domenica Caccetta, Cono Condipodero, Piero Faustino, Tina Fioravanti, Alessandra Gagliardo, Mimmo Magistro, Catia Monastra, Linda Piscioneri, Nuccio Ricciardello; e “Per il territorio” (per Cipriano) dove si sono candidati come consiglieri comunali Annamaria Baratta, Daniele Ricciardo, Cinzia Messina, Francesca Milazzo, Lorenzo Serrao, Alessio Pruiti, Marika Puglisi, Carmelo Castrovinci, Maria Rosa Fasolo, Sara Ceraolo, Marco Solano, Giuseppe Miraglia.