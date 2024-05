Rassegna stampa 14-05-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Alternativa al Ponte sullo Stretto? Lo slogan “più navi e treni” non regge

Messina, i “premi” di Atm scatenano la bufera tra Azienda e sindacati

A Messina il linguaggio universale dello sport per dare “Un calcio al razzismo”

L’inchiesta di Taormina-Giardini: il depuratore che era andato in tilt e la gestione spregiudicata dell’ente

Capo d’Orlando, condotta idrica: stanziati 35.000 euro per le riparazioni

Saponara, benessere e lavoro in un Parco sostenibile e inclusivo