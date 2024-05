Turista 16enne in preda a convulsioni: il maresciallo messinese Merlino fa il bis e la salva con un collega nel centro di Milano

La notizia ha già fatto il giro dei giornali milanesi e tra i protagonisti c'è un maresciallo messinese non nuovo a questo tipo di vicende. Una turista svizzera, 16enne in vacanza a Milano insieme a famiglia ed amici è stata salvata da sue carabinieri in servizio che sono riusciti ad evitare il peggio.

Il dramma è iniziato domenica scorsa poco dopo le 11 del mattino, nel pieno centro di Milano, in corso Buenos Aires. Una pattuglia del Radiomobile ha notato la giovane in difficoltà, circondata da preoccupati passanti. I due militari, il maresciallo messinese Giuseppe Merlino e il carabiniere scelto Luigi Paternuosto, hanno prontamente compreso la gravità della situazione: la ragazza era vittima di forti convulsioni e stava perdendo sangue dalla bocca.

L'intervento tempestivo dei due che, senza esitazione, hanno allertato il servizio medico d'emergenza, è stato determinante e nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza si sono adoperati per mantenere stabile la situazione: mentre uno dei militari cercava di trattenere la ragazza, il maresciallo messinese ha agito con prontezza, aprendole la bocca con un tampone per evitare il rischio di soffocamento e liberando le vie aeree con una cannula nasofaringea, utilizzando gli strumenti del kit di pronto soccorso a loro disposizione.