Milazzo, la bretella del Ponte Termini rimane ancora... sospesa

Tarda ancora di alcuni giorni la riattivazione della “bretella” necessaria per consentire una rapida via di transito per superare l’interruzione viaria causata dalla radicale ristrutturazione del ponte Mela. Infatti, la Giunta del Comune di Milazzo – come da verifica sul sito istituzionale – non ha ancora deliberato l’approvazione del protocollo sottoscritto dai sindaci dei Comuni confinanti di Barcellona e Milazzo, Pinuccio Calabrò e Pippo Midili, per il controllo degli accessi alla viabilità alternativa. Delibera che invece aveva già approvato, lo scorso 7 maggio, l’Esecutivo di Palazzo Longano.

Ciò impedirebbe di fatto anche l’affidamento del servizio di vigilanza alla società cooperativa che sarebbe stata individuata a seguito di indagine di mercato dal dirigente del Settore tecnico del Comune di Barcellona. Si tratta della “Tirrena arl” di Milazzo, il cui costo di ingaggio sarà equamente suddiviso tra le due Amministrazioni che hanno raggiunto l’accordo.

