Pass auto contraffatti a Taormina: denunciato un imprenditore

Un’operazione di controllo del territorio condotta dalla Polizia locale di Taormina, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, ha permesso di scoprire un caso di contraffazione del pass auto per i residenti all’interno del centro storico.

Durante le verifiche è emerso che due veicoli, appartenenti a soggetti ospitati in una struttura ricettiva nel cuore della città, esponevano dei pass residenti non autentici emessi dal Comune di Taormina.

Gli agenti, dopo aver scansionato i codici Qr tramite un dispositivo tascabile, hanno avuto la conferma della falsificazione dei documenti. Successive indagini hanno rivelato che il gestore di una struttura ricettiva nel centro della Perla aveva creato i pass falsi per consentire ai propri clienti di parcheggiare le auto (a noleggio) in zone riservate alla sosta dei residenti.

