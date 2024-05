Messina, il tram trasforma il viale San Martino: al via i lavori

Un’estate di lavori per trasformare il viale San Martino in una strada chiusa al traffico in un’isola pedonale. Vera. L’Atm è pronta a lanciare il cantiere della trasformazione urbanistica della linea tramviaria, modificando diverse aree dalle quali passa il cityway che nel frattempo viene “ringiovanito” dal revamping delle vetture.

Un’opera di grande impatto economico perché il primo stralcio vale circa 18 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altri 10 per completare il masterplan con altri interventi per il momento sospesi in attesa di un via libera tecnico.

Fondi per il tram che nascondono, in realtà, interventi per la città. Quelli che miglioreranno le condizioni di punti cardine del percorso con scelte e strategia che partono dai dettami del Pgtu e dello stesso Pums, appena approvato in commissione.

E allora per cominciare questa trasformazione il “ring” scelto è quello di una delle vie più “in” della città. Nelle prossime due o tre settimane, o comunque in breve tempo, partiranno i lavori sul viale San Martino. Ovviamente non in tutto il suo sviluppo ma solo nella parte che va da piazza Cairoli all’incrocio con via Santa Cecilia.