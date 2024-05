Barcellona, convenzione del "Cutroni Zodda" con l’ospedale Papardo: Pronto soccorso verso la riapertura

Primo atto concreto dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, con il quale si tenterà la riattivazione – per 24 ore e non più per le 12 ore che erano state annunciate – del Pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona. Infatti, nei giorni scorsi, tra il commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e l’omologa dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina Catena Di Blasi, è stata sottoscritta una convenzione per l’effettuazione di prestazioni di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, al fine di assicurare i turni di servizio del Pronto soccorso a Barcellona.

Così, il “Papardo” si impegna ad effettuare prestazioni di consulenza mediante l’utilizzo di propri specialisti in Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza per garantire le prestazioni nel reparto della città del Longano, allo stato ancora chiuso. L’accordo prevede che «l’attività di consulenza sarà espletata mediante turni settimanali giornalieri dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20; e serali e notturni dalle 20 alle 8, comprese le festività». Ovviamente, saranno turni ai quali parteciperanno anche altri medici che l’Asp sta reclutando attraverso la selezione pubblica a tempo indeterminato che già da oggi dovrebbe dare i primi risultatati positivi. Altri apporti dovrebbero pervenire da ulteriore procedura a tempo determinato, anch’essa in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda invece l’apporto straordinario che sarà dato dai medici specializzati che dovrebbero essere forniti dall’Azienda ospedaliera Papardo, il protocollo sottoscritto con l’Asp di Messina prevede che, per ogni ora di consulenza svolta presso al Pronto soccorso di Barcellona dagli specialisti in Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, l’Asp corrisponderà al “Papardo” un compenso orario onnicomprensivo di 100 euro.