Bretella sul Mela, la riattivazione è prevista nella prossima settimana

La bretella realizzata sul greto del torrente Mela, chiusa dallo scorso 19 novembre perché priva di vigilanza, sarà riattivata entro la prossima settimana, grazie all'accordo bilaterale sul protocollo stilato, raggiunto tra i Comuni di Barcellona e Milazzo.

La Città Metropolitana di Messina, con una lettera indirizzata ai due Comuni, al Genio Civile e alla Prefettura, dopo un’approfondita valutazione, pur non opponendosi all'iniziativa, ha ritenuto «non dovuta la sottoscrizione del disciplinare da parte di questa Città Metropolitana, trattandosi di accordi che andranno a regolare attività che non vedono direttamente interessato questo Ente su viabilità di servizio non di competenza». Allo stesso tempo nella lettera di riscontro all'invio della bozza di protocollo, firmata dal sindaco metropolitano Federico Basile, dal direttore generale Puccio Salvo e dal dirigente Biagio Privitera, «si prende comunque atto di quanto le parti interessate stanno convenendo, confermando la disponibilità della Città Metropolitana a continuare a svolgere quanto già posto in essere sui tratti di viabilità provinciale di propria competenza». Non è una chiusura totale e nemmeno un atto ostile, tanto che la Città Metropolitana resta in attesa del concreto avvio di quanto programmato dai due comuni che sottoscriveranno l'accordo congiuntamente al Genio civile stazione appaltante che ha surrogato nelle funzioni la stessa ex provincia.