Messina, il Ponte sullo Stretto... divide l'Ufficio di presidenza del Comune

E alla fine il Ponte spacca anche il Consiglio comunale. L’iniziativa del presidente Nello Pergolizzi, il quale ha inviato una lettera al ministro Salvini e all’amministratore delegato della “Stretto” Pietro Ciucci, facendosi «interprete delle istanze della città di Messina», non è piaciuta agli esponenti del Centrodestra. «Un chiarimento è d’obbligo – affermano i due vicepresidenti Giandomenico La Fauci, di Ora Messina, e Mirko Cantello, della Lega –, Pergolizzi scrive a titolo del tutto personale».

L’accusa è che il presidente «non abbia sentito la necessità di un confronto né con i vicepresidenti né con i componenti del Consiglio né con il presidente della Commissione Ponte, Pippo Trischitta. Insomma, nessun partito politico è stato interpellato e ha sottoscritto o approvato la lettera formale con cui il presidente Pergolizzi si rivolge al ministro Salvini. Il contenuto della stessa, tra l’altro, riflette esclusivamente le visioni personali dell'autore che non rappresentano la posizione ufficiale o collettiva del consiglio comunale. Mentre riconosciamo l'importanza del dibattito e della discussione su un progetto di tale rilevanza, è essenziale che ogni comunicazione che pretende di rappresentare la voce di un ente collettivo sia il risultato di un accordo condiviso e formale. Invitiamo, quindi, il presidente Pergolizzi a fare chiarezza su questa distinzione nelle future comunicazioni, assicurando che le sue dichiarazioni siano esplicitamente riconosciute come personali e non come espressioni ufficiali. Il suo ruolo pretende massima attenzione e terzietà politica, almeno quando si opera a nome dell’intero Consiglio». E poi c’è la valutazione politica: «Siamo tutti consapevoli delle nuove posizione sul tema Ponte di Cateno De Luca e del sindaco Basile, i leader del movimento di cui Pergolizzi fa parte, cosa che non fa che aggravare il comportamento del presidente che avrebbe dovuto muoversi con delicatezza istituzionale e rilasciare note e comunicazioni ufficiali da semplice consigliere e non da portavoce. L'integrità del dibattito pubblico su progetti di tale impatto è cruciale.