E' stato riaperto ieri sera lo svincolo autostradale di Giostra-San Michele che era stato chiuso alle 7 del 22 aprile per lavori. Durante la sua chiusura, durata fino alle 19 di ieri, traffico intasato e lunghe code si sono formate sul viale Annunziata. Così come code si sono registrate anche sulla tangenziale tra Messina Centro e Boccetta in direzione Palermo.