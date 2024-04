Da Messina a "L'Eredità": Raffaella Melita perde 37.500 euro per la "temperatura", ma...

La giovane messinese Raffaella Melita, ex cestista che oggi studia per il concorso in magistratura è stata protagonista de "L'Eredità". La ragazza è andata al Triello, ha vinto il "duello dei 100 secondi" ed è andata vicino alla Ghigliottina. Scrivendo "Tempo" invece di "Temperatura" ha perso 37.500 euro, su un montepremi che partiva da 150 mila euro, ma domani avrà la possibilità di riprovare a portare a casa il bottino.