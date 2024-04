Caos alla Messina Social City, sindacati in Prefettura: "Senza risposte sarà sciopero"

Nel corso dell’incontro avuto ieri mattina al Palazzo del Governo, i dirigenti sindacali hanno esposto le molteplici problematiche vissute dai lavoratori all’interno della MSC, non escludendo la possibilità di uno sciopero: «Se da parte dell’Amministrazione non arriveranno risposte, pronti allo stop».

Relazioni sindacali carenti; nessuna risposta sul cambio contratto (da Cooperative Sociali a Funzioni Locali); mancato riconoscimento dell’indennità di turno; mancato riconoscimento del rimborso chilometrico per chi utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio; nessuna risposta sulle modalità di stabilizzazione; nessuna certezza sul futuro di Casa Serena. Sono questi i punti principali posti all’attenzione della Prefettura di Messina da parte dei Segretari Generali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, rispettivamente, Francesco Fucile, Giovanna Bicchieri e Livio Andronico, nel corso del lungo vertice al Palazzo del Governo a seguito della proclamazione dello stato di agitazione.

Un confronto acceso, quello con le controparti, rappresentate dalla Presidente della Messina Social City, Valeria Asquini e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, a cui i Segretari Generali hanno esposto le problematiche di cui sopra, evidenziando come non sia più tollerabile, nonostante le molteplici richieste di incontro, che da parte del management della MSC non ci sia mai una risposta chiara, motivo per cui si è giunti alla decisione di proclamare lo stato di agitazione: «Tra i lavoratori – hanno evidenziato i rappresentanti sindacali – c’è molto malessere e oggi siamo qui a rappresentare queste istanze.