Messina, aperto il parcheggio di via Catania: sarà gratuito fino al 31 agosto. Per l'ex gazometro attesa fino all'1 maggio

Aperto questa mattina, alla presenza del sindaco Basile e dell’assessore alla mobilità Mondello il parcheggio di via Catania: 92 posti auto (4 disabili, 12 per vetture elettriche) che daranno respiro ad una zona dove insistono il mercato Vascone, il Cimitero e la Villa Dante.

Il parcheggio di via Catania va ad aggiungersi, sempre nella zona, allo Zaera Sud, ovvero quello sotto villa Dante ancora poco sfruttato e quello di via San Cosimo. L’obiettivo è creare una maggiore opportunità di sosta per i cittadini che devono recarsi al mercato o nelle attività commerciali limitrofe.

Sarà gratuito sino al 31 agosto, poi come gli altri parcheggi si discuterà la strategia complessiva del piano parcheggi cittadino. Aprirà, invece, dal 1 maggio il parcheggio del gazometro.