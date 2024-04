Ponte sullo Stretto di Messina, i tecnici in Consiglio: l’opera resisterà anche ai venti più forti

L’ingegnere Achille Devitofranceschi è il direttore dell’Unità operativa progettazione opere civili dell’Anas, si è sempre occupato di ponti e strade e ha lavorato alla progettazione dell nuova Metropolitana di Roma. Il prof. Giorgio Diana, docente emerito di Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, è tra i massimi esperti per gli studi dii aerodinamica e aeroelastica nell'ambito dei progetti relativi ad alcuni dei più importanti Ponti realizzati nel mondo ed è anche uno dei quattro componenti dell’Expert Panel, un organismo tecnico a supporto della società “Stretto di Messina” nella fase di aggiornamento della progettazione definitiva del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Devitofranceschi e Diana sono stati sentiti ieri in audizione durante i lavori della Commissione Ponte, presieduta dal consigliere Pippo Trischitta, il primo presente nell’aula di Palazzo Zanca, il secondo in collegamento video da remoto. E quando parlano i tecnici, tante “sciocchezze” proclamate dai politici si rivelano tali. Come quella secondo cui il Ponte non sarebbe stato progettato per resistere a venti e terremoti e, in particolare, sarebbero carenti gli studi relativi agli effetti dell’azione dei venti sull’impalcato. L’ing. De Vitofranceschi ha spiegato, anche con un linguaggio semplice, accessibile ai non addetti ai lavori, cosa è stato fatto in questi anni, tutte le prove avvenute nelle “gallerie del Vento”, che hanno portato a definire quello che gli ingegneri chiamano il “vento di progetto”. Numeri e dati alla mano, anche il prof. Diana ha dimostrato che il Ponte, così come è stato progettato, potrà resistere ai venti più forti, anche quelli che dovessero verificarsi sotto forma di uragani (mai registrati finora nell’area dello Stretto). Il manufatto stabile non subirà conseguenze fino ad una velocità di 60 metri al secondo, resistendo, dunque, a venti dalla velocità media di 220 km all’ora.