Messina, anziano brutalmente aggredito sulla Panoramica dello Stretto: deferito un minorenne

Nell’ambito di indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, la sezione PG dei carabinieri, ha deferito in stato di libertà un minorenne gravemente indiziato in relazione all’aggressione subita da un anziano nel pomeriggio del 7 aprile scorso sulla Nuova Panoramica dello Stretto.

L'uomo ha sin da subito indicato in un ragazzo, probabilmente minorenne, l’autore del gesto compiuto al culmine di un diverbio scaturito in seguito ad alcune manovre pericolose che due ciclomotori avrebbero posto in essere nel tentativo di sorpassare la vettura condotta da lui . L’attività d’indagine ha consentito di ricostruire le fasi d’interesse attraverso l’acquisizione e l’analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza, nonché dall’escussione di soggetti presenti ai fatti. Da tale attività è emerso che l’aggressione all’anziano è stata preceduta da una manovra che lo stesso ha effettuato alla guida della propria autovettura, mettendo di fatto a repentaglio l’incolumità degli occupanti di uno dei ciclomotori.