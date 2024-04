Pomeriggio di violenza a Messina, anziano aggredito da 4 ragazzini sulla Panoramica dello Stretto

Un anziano signore aggredito violentemente a Messina. E' successo ieri, nel tardo pomeriggio, lungo la Panoramica dello Stretto quando, avvicinato da quattro giovani su due scooter, è stato pestato per averli rimproverati. Si trovava in auto l'ottantenne, stava rientrando da un pomeriggio trascorso a spasso col nipotino. Proprio mentre erano incolonnati, tra i complessi "Il Parnaso" e "Eden Park", uno degli scooter che si facevano largo nel traffico, in barba alle regole, li ha investiti. Allora l'uomo, dopo aver reagito invitando i ragazzini alla prudenza, è stato colpito con tanta violenza da perdere i sensi. Solo l'intervento di chi ha assistito alla scena ha messo in fuga i minorenni e soccorso la vittima, assicurandola alle cure dei sanitari.