Messina, conclusa la requisitoria per il maxiprocesso dei Nebrodi: chieste 26 conferme e 62 riforme della sentenza di primo grado

In sintesi i magistrati dell'accusa hanno chiesto globalmente 26 conferme della sentenza di primo grado, 62 riforme, 2 dichiarazioni di prescrizione, 5 pene concordate. In tutto sono alla sbarra in appello 95 imputati.

Un conferma sostanziale della sentenza di primo grado, con in più il riconoscimento dell'associazione mafiosa che riguarda il gruppo dei Faranda ritenuto dalla Dda vicino ai Bontempo Scavo, gruppo che invece in primo grado è stato valutato come associazione a delinquere “semplice”. E poi alcune assoluzioni che vengono contestate con la nuova richiesta di condanna.

I numeri del processo d’appello. La sezione penale di secondo grado è presieduta dal giudice Francesco Tripodi e composta anche dai colleghi Antonino Giacobello e Daria Orlando. Sul fronte dell’accusa ci sono il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo e, in applicazione, i sostituti della Distrettuale antimafia Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti. Gli imputati in secondo grado sono complessivamente 95, di cui 9 in carcere (alcuni di loro sono al “41 bis”, saranno tutti collegati in videoconferenza) e 10 agli arresti domiciliari. Per il resto in 77 hanno seguito il maxi procedimento a piede libero.

I punti contestati in appello dalla Procura di Messina della sentenza di primo grado, nell’atto d’appello, sono 53. Riguardano sostanzialmente il lungo elenco di assoluzioni parziali, le dieci totali, e poi le revoche di alcune confische. C’era anche la richiesta di riapertura del dibattimento per sentire in aula il neo collaboratore di giustizia, il barcellonese Salvatore Micale “Calcaterra”, ma la corte l'ha rigettata.