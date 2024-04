Maurizio Lanza è il nuovo direttore generale del Piemonte Ircss Neurolesi Bonino Pulejo

Maurizio Lanza è ufficialmente il nuovo direttore generale dell' azienda Piemonte Ircss Neurolesi Bonino Pulejo. A nominarlo, trasformando di fatto la sua carica di commissario straordinario in nomina a direttore generale, è stato il presidente della Regione Renato Schifani. Con la nomina di Lanza decadono automaticamente gli attuali direttori sanitario e amministrativo Pippo Rao e Felicita Crupi. Lanza dovrà scegliere nelle prossime ore i loro successori. Lo stesso Lanza e il Direttore Scientifico Angelo Quartarone, a nome dell’Istituto in una nota ringraziano Rao e Felicita Crupi.

"I vertici dell’Istituto, esprimono la più viva gratitudine per la passione, l’impegno profusi ed i risultati ottenuti dai due professionisti in questo periodo con dedizione, sacrificio e competenze. Si riconosce il merito soprattutto di aver supportato la Direzione Aziendale nel fattivo contributo dato dall’Istituto al sistema sanitario provinciale nel drammatico periodo COVID. Non è stato da meno, altresì, il loro prezioso contributo dato dopo la Pandemia ai fini del rilancio dei due Presidi di Casazza e Piemonte, ai quali i due professionisti hanno saputo esprimere una velocità di ripresa in linea con la Mission dell’Istituto e con i bisogni della comunità".