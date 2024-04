Incidente sulla Messina-Palermo: auto contro un albero all'altezza di Torregrotta: due feriti

Incidente autonomo questo pomeriggio sull’autostrada Messina-Palermo, al chilometro 34, all’altezza di Torregrotta. Un auto, in un tratto dove insiste uno scambio di carreggiata, è andata a sbattere contro un albero. Ad una prima ricostruzione il conducente della vettura avrebbe perso autonomamente il controllo per cause ancora da accertare. Due i feriti, uno trasportato al Policlinico, l’altro al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Patti.