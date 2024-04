Viabilità per raggiungere Tindari, il Comune di Patti mette in chiaro le regole

Migliorare l’accoglienza e il livello di fruizione turistica dell’importante àmbito territoriale di riferimento.

Questa la motivazione che ha spinto l’amministrazione comunale a disciplinare il transito veicolare lungo la via Mons. Pullano e a razionalizzare la sosta di auto e pullman che giungono a Tindari, soprattutto in vista del naturale incremento turistico che si registra, come di consueto, a partire dal mese di maggio.

Da qui l’opportunità di operare una ricognizione della disciplina della zona a traffico limitato prevista lungo via Pullano e delle relative aree di sosta temporanea annesse e limitrofe.

Il provvedimento, proposto dalla vicesindaca Eliana Raffa, risponde alla necessità di far fronte alle «notevoli criticità» riscontrate nella gestione della viabilità locale e alle «problematiche di ordine pubblico», già rilevate in più circostanze dalla Polizia locale, in particolar modo in via Mons. Pullano, unica via di fuga in caso di emergenza.