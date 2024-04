Seconda linea del depuratore di Milazzo, appalto ancora in stand by

Seconda linea del depuratore: uffici comunali in pressing con la Regione per far partire un progetto che registra ritardi importanti.

Su input dell’Amministrazione locale è stata inviata un’ulteriore richiesta agli uffici della struttura commissariale per avere certezze sui tempi che si sono diluiti in maniera assurda con ritardi che hanno riguardato tutta la Regione ma, principalmente, la provincia di Messina.

In atto, infatti, vi sono lavori in corso di esecuzione a Furnari, Patti, Torregrotta e Sant’Agata di Militello, mentre sono ancora in stand by i cantieri di Milazzo e Messina in cui – spiegano gli uffici della Struttura palermitana – si sta completando la verifica del progetto esecutivo per andare in gara.

Un progetto che è stato finanziato oltre sei anni fa per quasi 9 milioni di euro. L’appalto era previsto nei primi mesi del 2023, ma tutto è ancora in stand by e si spera che, almeno, lo si possa bandire prima della fine di quest’anno per poter avere la ditta che dovrà eseguire i lavori la cui durata è stimata in due anni.