Rassegna stampa 22-04-2024 edizione Messina

edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria.

MESSINA

Messina, Germanà-Basile: duello... sul Ponte sullo Stretto

Fiera di Messina, «in agosto prima fruizione»

Giampilieri, caso in sospeso tra la Regione e il Comune di Messina

Seconda linea del depuratore di Milazzo, appalto ancora in stand by

Viabilità per raggiungere Tindari, il Comune di Patti mette in chiaro le regole

Incidente sull’A20 a Sant’Agata Militello, venerdì l’autopsia sul camionista 66enne morto