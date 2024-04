Incidente questa sera attorno alle 22 in via La Farina a Messina all'incrocio con via Vittorio Veneto ( nei pressi della sede dell'Atm), dove si è verificato uno scontro fra un'auto e una moto. Ad avere la peggio le due persone a bordo del mezzo a due ruote (un uomo e una donna), che sono state trasferite al Policlinico ma le loro condizioni non destano, secondo le prime notizie, particolari preoccupazioni. Sul posto il 118 e la polizia municipale.