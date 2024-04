Messina, Giovanni Giardina è il nuovo comandante della polizia municipale

Giovanni Giardina è il nuovo comandante della polizia municipale di Messina. Stamattina ha ricevuto l’incarico dal sindaco che aveva avviato un mese fa circa l’avviso per la copertura della posizione attraverso la nomina di un dirigente a tempo determinato, il cosiddetto ex articolo 110 del Tell. Che consente agli amministratori di poter nominare per determinate condizioni un dirigente senza passare direttamente da un concorso per tempo indeterminato. Giovanni Giardina entrerà in servizio a partire dal 1 maggio prossimo. Diverse decine erano state le candidature arrivate a palazzo zanca, anche se poi la rosa dei nomi era stata ridotta prima cinque e poi di fatto a soli due con l’unica alternativa rappresentata da Salvatore Campagna. Giovanni Giardina è anche comandante della polizia metropolitana anche se nei giorni scorsi lui stesso aveva nominato il suo vice Che a questo punto, almeno in una prima fase, dovrebbe prendere il suo posto a palazzo dei leoni.