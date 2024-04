Fiera di Messina, «in agosto prima fruizione»

Avanza il nuovo lungomare fieristico e sempre più, specie osservandolo dall’alto, se ne vedono le prime linee chiare. Si notano le geometrie dei camminamenti, delle aiuole e degli spazi ludici. Balenano gli imminenti scenari di attuazione di un progetto concepito nel segno di quella che il progettista ha definito come un’ampia “onda verde” che correrà in parallelo alla grande “onda azzurra” dello Stretto. Si tratterà, ricordiamo, di quasi 8000 piantumazioni tra alberi d’alto e basso fusto, siepi, fiori, e di 16.000 metri quadrati di prato su una superficie totale di 26.000. Se gli interventi da 5,3 milioni vanno avanti a buon ritmo e, come si vede, sono state gettate le fondazioni circolari del parco giochi per bimbi e quelle più allungate dell’area fitness, registriamo due novità molto rilevanti. Entrambe costituiscono obiettivi possibili e condivisibili. Ma, a Messina, nelle opere pubbliche, non si sa mai.

