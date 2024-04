Messina, scattano le richieste per gli indennizzi sugli incendi di luglio

I tempi sono stretti e i soldi anche meno. A dieci mesi dai clamorosi incendi che bruciarono migliaia di ettari nel territorio comunale e della provincia tirrenica in particolare modo, arriva la possibilità per chi ha subito danni dai roghi di poter presentare il conto. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso con cui i cittadini per le abitazioni e i terreni e i “titolari di attività economiche e produttive interessati dagli eventi calamitosi registratisi in città la scorsa estate”, possono chiedere di beneficiare dell’eventuale riconoscimento di contributi. Il CdM ha messo a disposizione 6 milioni di euro, anche se le prime stime per le 4 province siciliane colpite erano ben superiori. Due i modelli che gli interessati dovranno compilare recuperandoli sul sito del comune. Il B1 è destinato ai soggetti privati ( case e terreni) e il modello C1 alle attività economiche. L’invio dell’articolato modulo- questionario dovrà avvenire, via posta elettronica certificata, entro il 7 maggio.