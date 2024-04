Il Messina è... Salvo. Con il Potenza basta il pari casalingo

MESSINA-POTENZA 2-2

Marcatori: 8’ Maddaloni, 4’ st Emmausso, 27’ st Salvo, 35’ st Steffè.

Messina (4-2-3-1): Fumagalli E. 6,5, Salvo 7, Manetta 6, Pacciardi 6,5, Dumbravanu 6, Franco 6,5, Firenze 5,5 (43’ st Civilleri sv), Ragusa 6 (1’ st Rosafio 7), Emmausso 7 (47’ st Fumagalli J. sv), Zunno 6 (43’ st Luciani sv), Plescia 5 (1’ st Giunta 7). In panchina: Piana, Di Bella, Zona, Luciani, Signorile, Ortisi, Cavallo, Polito, Scafetta. All.: Modica 6

Potenza (3-5-2): Alastra 6,5, Maddaloni 7, Armini 6, Sbraga 5,5, Hadziosmanovic 6 (30’ st Maisto sv), Di Grazia 6,5 (25’ st Volpe 5,5), Castorani 5,5 (20’ st Steffè 7), Saporiti 6,5 (30’ st Rossetti sv), Burgio 6, Caturano 6,5, Candellori 6. In panchina: Cucchietti, Galiano, Marchisano, Pace, Ragone, Spaltro, Paura, Hristov. All.: De Giorgio 6

Arbitro: Ancora di Roma1 6 (Assistenti: Lisi di Firenze e Alessandrino di Bari).

Note: Ammoniti: Dumbravanu per il Messina; Burgio, Maddaloni e Saporiti per il Potenza. Angoli: 3-10. Recupero: 2’ pt e 4’ st

L’ultima casalinga della stagione coincide con la matematica salvezza del Messina che, contro il Potenza, conquista l’ultimo necessario punto per raggiungere il traguardo. Cominciano male i giallorossi, irriconoscibili nel primo tempo, mentre i lucani colpiscono al 7’: angolo di Di Grazia, mischia in area e la risolve Maddaloni, che insacca da pochi passi e, all’11’ sfiora anche il raddoppio di testa. Il Messina ci prova ma non punge, il Potenza va ancora vicino al gol con Caturano e Di Grazia, ma Fumagalli respinge. La ripresa si apre con i cambi di Modica: fuori Plescia e Ragusa per Giunta e Rosafio e passa al 4-3-3 con Zunno al centro dell’attacco. Giallorossi subito più decisi e al 4’ trovano il pari con il traversone di Rosafio per il colpo di testa di Emmausso. Gol che sveglia il Messina che, prima, sfiora il gol con Zunno e, al 27’, rimonta con un’azione tutta messinese: cross da sinistra di Giunta e tiro al volo di Salvo. Il 2-1 dura fino al 35’, quando Caturano pesca in area Steffè che, di testa, fissa il definitivo 2-2. Il risultato non cambia più, il pari sta bene alle due squadre e, al 92’, da segnalare l’esordio in serie C di Jacopo Fumagalli che, per pochi minuti, gioca con il padre Ermanno.