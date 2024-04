Emergenza-urgenza al Fogliani di Milazzo, previsti due medici in più

L’Asp ha pubblicato alcuni bandi per potenziare la presenza dei medici al pronto soccorso e nel reparto di neurologia. Lo ha reso noto il commissario straordinario Giuseppe Cuccì, auspicando che si arrivi ad individuare due figure per assicurare al reparto di emergenza-urgenza del “Fogliani” una maggiore operatività, anche se l’obiettivo è quello di riaprire prima possibile, e magari anche con attività diurna, il pronto soccorso di Barcellona.

«Stiamo facendo, infatti, selezioni a tempo determinato – ha detto – e il 7 maggio avvieremo quelle a tempo indeterminato, sempre per l'Area dell'emergenza. Purtroppo sulle previsioni contrattuali, che consentono al medico di scegliere l’ospedale in virtù di tutta una serie di ragionamenti anche personali, un commissario può fare ben poco. Ma il mio intento è riorganizzare le unità operative complesse, mettendo a capo medici di alto spessore che siano garanzia per tutti e guida per far sì che un reparto possa diventare una eccellenza»