Aliscafi fermi, ancora disagi alle Eolie: l’ondata di maltempo non ha risparmiato l’arcipelago

Continua a creare disagi l’ondata di maltempo che da alcuni giorni ha investito le Isole Eolie. Nella giornata di ieri, le temperature sono scese sensibilmente e il mare mosso, accompagnato da una forte pioggia con tanto di grandinate, ha quasi totalmente paralizzato i collegamenti marittimi con Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Palermo. Tutti gli aliscafi della Liberty Lines, ieri, sono rimasti fermi nei rispettivi porti di partenza, mentre alcune navi della Caronte e Tourist hanno viaggiato. La nave merci Antonello da Messina, partita da Milazzo, è riuscita a collegare le varie isole trasportando le derrate alimentari necessarie mentre ha omesso, per le cattive condizioni meteo, lo scalo di Ginostra, nell’isola di Stromboli, che di fatto è l’unico approdo rimasto non collegato con il resto del mondo da mercoledì. Isolate anche Filicudi e la più lontana Alicudi. Difficoltà per la mancanza di adeguati porti turistici si sono registrati anche per diversi diportisti che dalla vicina Sicilia si erano spinti fino alle Eolie. Alcuni velisti, così come la nave cisterna della Marnavi, si sono rifugiati, in attesa che le condizioni meteo migliorino, in rada davanti a Lipari.