Zona Falcata di Messina: a un passo dal finanziamento della bonifica

L’attesa è durata parecchio, ma si è anche rischiato che saltasse tutto. Adesso invece mancherebbe solo l’ultimo passaggio formale perché il Governo nazionale possa finanziare la prima, importante, fase della bonifica della zona Falcata.

L’annuncio lo fa la sottosegretaria messinese Matilde Siracusano al termine di un forcing durato mesi. «Grazie al lavoro e all’attenta analisi del ministro Fitto –dice l’onorevole forzista – siamo riusciti a sbloccare i 20 milioni che erano già stati destinati alla Falce ma che ne cambio di governo si erano arenati per una revisione dei fondi. Quello non aveva ancora una obbligazione giuridicamente vincolante e si è fermata. Ora, con un focus, la situazione si è sbloccata e ho ricevuto rassicurazioni dal ministro che il finanziamento sarà inserito nella prossima delibera del Cipess. Si tratta di un passaggio fondamentale per far partire la riqualificazione e la riconquista da parte dei messinesi di un’area preziosa e stupenda».