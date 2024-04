Messina, ecco il concorso per 130 nuovi vigili: ci saranno prove fisiche preventive

È uno settori di Palazzo Zanca in cui da più tempo si fa appello al turn over. E il concorso per 100 agenti di Polizia municipale, che poi diventeranno 130, diventa la soluzione ad una carenza che, con i pensionamenti, ha portato il corpo ad avere circa della metà degli effettivi (sono 260 esclusi ) di quanto previsto dall’ultima pianta organica.

Ieri la contestuale pubblicazione dell’avviso e l’apertura delle candidature sulla nuova piattaforma nazionale di inPA. Ci sarà tempo fino alle 12 del 18 maggio.

Preselezione, solo se necessaria, prove scritte in presenza e test atletici i punti cardine contenuti nella 21 pagine che contengono tutti i dettagli di un concorso particolarmente atteso. Di fatto non ci sono limiti d’età perché per partecipare occorre essere maggiorenni avere meno di 65 anni. Quanto ai titoli di studio serve, come minimo, il diploma di scuola superiore. Necessario essere in possesso della patente B, mentre quella A, per i mezzi a due ruote, dopo un momento in cui sembrava che potesse essere un requisito assoluto, è diventata motivo di premialità con 4 punti in più nella somma dei crediti.

Ma per l’assunzione al concorso servirà anche una idoneità psico fisica che verrà accertata però solo alla vigilia della firma del contratto a tempo indeterminato. Sono quattro, ma quasi sicuramente diventeranno cinque, i passaggi per arrivare alla chiusura del procedimento. La prima, quella sulla carta ipotetica, sarà la preselezione. Scatterà se le domande dovessero essere il quintuplo dei posti messi a concorso e quindi più di 500. Un’ipotesi che, viste le fortune dei precedenti bandi ( per 341 posti sempre a Palazzo Zanca sono arrivate 27mila domande), appare scontato che possa realizzarsi. La preselezione avverrebbe a distanza con test on line, un po’ come avvenuto per il concorsone per i 341 per il quale anche la prova scritta successiva avvenne a domicilio. Passeranno al turno successivo i primi 500 della graduatoria che sarà stilata dopo i test a risposta multipla.

E qui la novità della prova di efficienza fisica che avverrà per coloro che avranno superato la prova preselettiva o, se non arrivassero 500 istanze, per tutti i concorrenti prima della prova scritta. Per superare il test atletico bisognerà fare due sollevamenti alla sbarra consecutivi, correre 800 metri in meno di 4 minuti, 10 piegamenti sulle braccia, e saltare in alto 100 cm. Per le donne qualche limite meno stringente.