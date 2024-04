Lutto nel Messinese, morto ad 82 anni l'ex parlamentare regionale Angelo Paffumi

E’ morto stanotte l’ex parlamentare regionale Angelo Paffumi, nato 82 anni fa a Fondachelli-Fantina, nel Messinese. Ne dà notizia il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, che lo definisce «uomo generoso, siciliano vero, infaticabile lavoratore, parlamentare amante della sua terra e sempre al servizio della sua gente. È stato un vero amico, abbiamo gioito e sofferto insieme e ci siamo impegnati con sacrifici e dedizione nel progetto di ricostruzione di una Dc nuova e onesta in provincia di Messina».

«Lascia un vuoto d’amore e d’impegno - aggiunge - e un ricordo indelebile a tanti che, come me, lo hanno stimato e voluto bene. A titolo personale e come segretario nazionale della DC mi stringo nel dolore ai suoi familiari tutti, nella certezza che da lassù continuerà a proteggerci e a volerci bene».