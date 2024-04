Messina, al Papardo intervento all’avanguardia su pazienti con tumore al fegato e trombocitopenia

Intervento all’avanguardia è stato eseguito su due pazienti affetti da Tumore Primitivo Epatico (Epatocarcinoma) su cirrosi Epatite C correlata, con trombocitopenia (cioè conta piastrinica ≤ 50.000) un intervento di Ablazione Laparoscopica tramite Radiofrequenza (RFA) dopo aver assunto un farmaco innovativo approvato recentemente in Giappone (Mulpleo) che induce una volta assunto per 7 gg per via orale un aumento del numero di piastrine grazie all’azione di proliferazione e differenziazione che tale molecola provoca sul sistema ematopoietico promuovendo in tal modo il loro aumento senza dover ricorrere ad una trasfusione preoperatoria delle stesse proprio in quei soggetti affetti da una patologia epatica cronica associata a neoplasia che devono essere sottoposti a procedure invasive a rischio di elevato sanguinamento. L'intervento pone attualmente l'Azienda Ospedaliera come uno dei pochissimi centri in tutta Europa ad eseguirlo.

Ad effettuarlo l’equipe guidata Dott. E. Saladino (incarico aziendale per la Chirurgia Epatobiliopancreatica) afferente alla UOC di Chirurgia generale diretta dal Prof. N. Gullà, con la collaborazione della Dott.ssa E. Bertilone e T. Sinicropi (Chirurgo Oncologo), dei Dottori S. Caloggero e P. Pitrone (Radiologi Interventisti), del Dott. Bonanno (Anestesista) e degli infermieri di sala operatoria Scripilliti e Giunta.