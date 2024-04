L'incidente a Lipari sfocia in tragedia, non ce l'ha fatta il 19enne Jonathan Giannò

Non ce l'ha fatta Jonathan Giannò, il giovane liparese, che circa un mese fa era stato vittima di un brutto incidente stradale cadendo dal suo scooter. Il suo cuore ha cessato di battere all'ospedale Papardo di Messina, dove era ricoverato dal giorno dell'incidente. Il giovane aveva superato un intervento chirurgico e si trovava in Rianimazione. L'incidente era avvenuto nella strada in località Bagnamare, che dalla frazione di Canneto conduce a Lipari. Giannò scendeva da Canneto con lo scooter e all'uscita dal tunnel aveva iniziato a sbandare, fino a quando in una delle curve di Bagnamare si è schiantato contro un palo. Subito si è pensato ad un malore. È finito disteso a terra. Dietro vi era una giovane isolana, Martina La Greca, che è stata la prima ad intervenire e vedendolo quasi privo di vita ha iniziato a praticare un provvidenziale massaggio cardiaco, fin quando ha ripreso i sensi. Nel frattempo, è scattato l'allarme. È giunta anche una pattuglia della polizia municipale e uno dei vigili ha prestato anche lui soccorso al ragazzo.