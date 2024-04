Barcellona, il Cas chiede la chiusura al transito del cavalcavia in contrada Battifoglia

Il Cas chiede la chiusura totale al transito alla Città Metropolitana e al Comune di Barcellona del cavalcavia di contrada Battifoglia, uno dei cavalcavia rimasti sotto sequestro per il quale vige ancora il doppio senso alternato. Nel primo pomeriggio si sono verificati cedimenti di calcestruzzo ammalorato durante I lavori di manutenzione dell'impalcato. Gli operai della ditta incaricata dal Cas hanno lanciato l'allarme. Il transito è stato inibito dalla Polizia municipale di Barcellona che è vibtercebuta al comando del maggiore Rosario Maimone. Sul posto anche il dirigente del Settore tecnico ingegnere Alessandro Sapienza. Spetterà Al Cas ibterdire la circolazione in quanto il cavalcavia collega due strade provinciali. Potrebbe esserci il rischio di ulteriori crolli. Le maestranze, nonostante il rischio di ulteriori pericoli, stanno continuando a lavorare. Gli interventi dovrebbero proseguire anche per la prossima settimana. Il cavalcavia di Battifoglia non è stato mai dissequestrato. La circolazione stradale è stata consentita a senso alternato regolata da semafori. Ciò non è bastato a garantire la sicurezza della struttura