Pronto soccorso di Barcellona: arriva l'apertura diurna

Il commissario straordinario dell'Asp, Giuseppe Cuccì che fin dal suo insediamento si è dato come obiettivo la riattivazione del Pronto soccorso del “Cutroni Zodda”, ha spiegato a 24 ore del suo intervento al Consiglio comunale di Milazzo, che «l’apertura del Pronto soccorso di Barcellona è un obiettivo che mi sono dato e che intendo raggiungere in qualche modo. Non si è trattato di un annuncio – ha spiegato – ma ho solo dato dei riferimenti che sono legati alla possibilità di avere dirigenti medici, nel senso che ho fissato alcuni riferimenti legati alla possibilità di reclutare personale, cioè dirigenti medici e anche qualche dirigente medico straniero. Stiamo facendo delle selezioni a tempo determinato e il 7 maggio avvieremo quelle a tempo indeterminato, sempre per l'Area dell'emergenza».

Abbiamo avuto – spiega Cuccì – «la disponibilità da parte delll'Azienda Papardo di poter usufruire delle prestazioni dei professionisti dell’emergenza anche per quanto riguarda il Pronto soccorso di Barcellona. Professionisti che già prestano servizio all'Ospedale di Lipari. Sono tutta una serie di misure – precisa il commissario dell’Asp –che ci permetterebbero di avviare al più presto l’apertura H 12 nelle ore diurne del Pronto soccorso dell'Ospedale di Barcellona.