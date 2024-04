Messina piange la scomparsa di nonna Giuseppina morta a 107 anni

Il 9 giugno prossimo avrebbe compiuto 108 anni Giuseppina De Domenico, una delle messinesi più longeve scomparsa ieri, alla quale oggi i figli Carmelo e Franca Girbino insieme a quanti l’hanno conosciuta e voluta bene hanno dato l’ultimo saluto nella chiesa di S. Marta, nel quartiere dove ha trascorso gran parte dei suoi anni. Una vita vissuta nella semplicità quella di Giuseppina, sempre dedita alla famiglia. Rimasta vedova giovanissima, si è presa cura dei figli trasmettendogli i valori fondamentali del rispetto, dell’attaccamento al lavoro e dello spirito di carità.

Innamorata della Madonna, in particolare la Vergine di Fatima alla quale era devotissima, tanto da collaborare assiduamente con la congregazione degli Araldi del Vangelo che periodicamente andavano a trovarla portando a casa sua la statua della Madonna di Fatima, non ha mai concluso le sue giornate senza la preghiera del Santo Rosario e la comunione che attendeva con gioia e nell’ultimo periodo riceveva a casa grazie alla presenza del ministro straordinario Giuseppe Spadaro. “Siamo grati al Signore per avercela donata”, hanno detto commossi i figli; “anche se il dolore del distacco è forte, ha aggiunto don Morabito, a noi il compito di seguire l’esempio di Giuseppina nella fede e nella generosità dello spirito, mantenendo così vivo il suo ricordo nei nostri cuori”.