Il rogo della fiction a Stromboli: chi sono i sei indagati

Doveva essere solo l’effetto molto speciale della fiction “Protezione Civile” da mandare in onda in tv, sulla Rai. E invece quell’incendio innescato ad arte durante le riprese del maggio 2022 si trasformò in un disastro immane per l’isola di Stromboli, con oltre 240 ettari di bellissima macchia mediterranea a bruciare, in due giorni e passa d’autentico inferno per gli isolani. Un ecosistema secolare completamente distrutto. Le conseguenze si pagheranno per decenni.

Adesso per quella vicenda che ha suscitato tante polemiche c’è da registrare la chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura di Barcellona, che vede complessivamente sei indagati, quattro persone fisiche e due persone giuridiche, cioé due società. L’ipotesi d’accusa in questa fase delle indagini è disastro ambientale colposo in concorso.

L’atto è siglato dal procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera e dai suoi sostituti Carlo Bray e Luca Gorgone. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Milazzo a notificarlo nella giornata di ieri, a conclusione di una lunga indagine che è stata molto complessa e si è avvalsa anche di contributi tecnici e consulenze. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Stromboli. I militari dopo avere prestato assistenza alla popolazione, anche evacuando diverse abitazioni e alcuni ristoranti, subito avviarono le indagini, effettuando decine di sopralluoghi, diverse escussioni testimoniali, numerose acquisizioni documentali e accertamenti tecnici.

Gli indagati sono il 63enne romano Matteo Levi, il 68enne romano Roberto Ricci, il 63enne romano Elio Terribili, e il 40enne napoletano Luca Palmentieri. Le società sono invece la “11 Marzo Films srl” e la “Best Sfx srls”, entrambe con sede legale a Roma. Si tratta di due delle principali società italiane che si occupano di effetti speciali per il cinema, con la coppia dei manager romani Levi-Ricci che hanno lavorato in molti dei principali film prodotti nel nostro Paese.