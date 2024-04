Sinagra a lutto per Vincenzo Franchina, folla ai funerali dell'operaio morto nella strage di Suviana. Il parroco: "Il suo pilastro era la famiglia"

La chiesa di San Michele arcangelo di Sinagra stracolma per assistere alle esequie di Vincenzo, in molti si sono radunati anche fuori perchè dentro non hanno trovato posto