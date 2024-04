Milazzo, riprende quota il progetto dell’aeroporto del Mela. Gruppi imprenditoriali pronti a investire

“Infrastrutture e attività produttive”, ma concretamente un rilancio a pieno titolo del progetto Aeroporto del Mela. Con l’aggiunta rispetto al passato della disponibilità di investitori privati pronti a realizzarlo senza nulla chiedere alla parte pubblico. È stato questo il leit motiv del convegno promosso ieri pomeriggio dalla Democrazia cristiana al teatro “Trifiletti”. Un confronto che ha permesso di conoscere due imprenditori, Fabio Bertolotti, presidente della Sciara Holding e Giuseppe Grippaldi, presidente della private bank “Credit London” che nel manifestare la disponibilità a sostenere il progetto già esistente dell’aeroporto del Mela hanno auspicato il sostegno delle istituzioni pubbliche per evitare che le pastoie burocratiche possano frenare ancora una volta la realizzazione di un’opera che – è stato detto già negli interventi introduttivi dal presidente nazionale della Dc, Renato Grassi e dal commissario della Dc di Milazzo, Roberto Di Pietro.

E che ci siano tutte le condizioni per iniziare immediatamente l’iter lo hanno confermato sia l’avv. Michele Minissale, che col contributo di slides ha fatto il punto sulla situazione socio.economica del territorio, che l’on. Sandro Oliveri, mentre l’ing. Lino Maio ha parlato di simbiosi “ponte sullo stretto - aeroporto Mela”. «Due opere importanti per lo sviluppo della nostra provincia, della nostra regione – ha detto Maio – e ritengo che vi siano le condizioni per realizzarle di pari passo. Basti pensare che lo smaltimento dei materiali di risulta dei lavori del ponte, che oggi impongono una attenzione particolare e un carico non indifferenze sulla viabilità, sarebbero alleggeriti se connessi al cantiere dell’aeroporto. Un aeroporto che avrebbe una funzione non solo turistica ma anche al servizio delle attività commerciali».

Dopo il contributo del sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha ritenuto l’opera comunque importante per la crescita del territorio, i lavori, coordinati dal giornalista Giovanni Petrungaro, sono stati conclusi dagli interventi politici dell’assessore regionale agli enti locali, Andrea Messina e dall’eurodeputata Francesca Donato.